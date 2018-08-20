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Происшествия 20.08.2018 12:26

Восемь граждан Армении пострадали в ДТП в Грузии, одна из них скончалась

В автоаварии в Тбилиси пострадали девять человек, в том числе восемь граждан Армении, один из них скончался.

По данным МЧС Армении, в ночь на понедельник возле рынка "Елява" в столице Грузии столкнулись минивэн с гражданами Армении и легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель.

В результате аварии пострадали восемь приезжих из Армении, в том числе ребенок, и гражданин Грузии. Они были госпитализированы в различные больницы грузинской столицы.

В МЧС отметили, что одна из пострадавших граждан Армении позднее скончалась в медучреждении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]