Восемь граждан Армении пострадали в ДТП в Грузии, одна из них скончалась

В автоаварии в Тбилиси пострадали девять человек, в том числе восемь граждан Армении, один из них скончался.

По данным МЧС Армении, в ночь на понедельник возле рынка "Елява" в столице Грузии столкнулись минивэн с гражданами Армении и легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель.

В результате аварии пострадали восемь приезжих из Армении, в том числе ребенок, и гражданин Грузии. Они были госпитализированы в различные больницы грузинской столицы.

В МЧС отметили, что одна из пострадавших граждан Армении позднее скончалась в медучреждении.