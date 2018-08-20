Восемь граждан Армении пострадали в ДТП в Грузии, одна из них скончалась

В автоаварии в Тбилиси пострадали девять человек, в том числе восемь граждан Армении, один из них скончался.
По данным МЧС Армении, в ночь на понедельник возле рынка "Елява" в столице Грузии столкнулись минивэн с гражданами Армении и легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель.
В результате аварии пострадали восемь приезжих из Армении, в том числе ребенок, и гражданин Грузии. Они были госпитализированы в различные больницы грузинской столицы.
В МЧС отметили, что одна из пострадавших граждан Армении позднее скончалась в медучреждении.
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