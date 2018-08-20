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Дальнее зарубежье 20.08.2018 12:30

Талибы похитили около сотни человек, несмотря на предложение о перемирии со стороны афганских властей - СМИ

По меньшей мере, 100 человек были похищены боевиками движения "Талибан" в афганской провинции Кундуз, несмотря на предложение властей о перемирии, сообщил в понедельник британский телеканал "Скай-ньюз".

По данным телеканала, талибы остановили в понедельник в Кундузе три автобуса и похитили пассажиров, среди которых были женщины и дети.

"Автобусы остановили боевики "Талибана", пассажиров заставили выйти, после чего их увезли в неизвестном направлении", - приводит "Скай-ньюз" слова пресс-секретаря главы администрации Кундуза.

Судьба похищенных остается неизвестной.

Ранее правительство Афганистана сообщило, что ожидает в понедельник от "Талибана" реакции на предложение властей о перемирии по случаю приближения Ид аль-адха (исламский праздник жертвоприношения).

Талибы пока не ответили на предложение правительства, однако пообещали отпустить "сотни пленных врагов" в честь приближения праздника, который в этом году начнется 21 августа и продлится до 25 августа.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]