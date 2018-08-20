Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0253 GBR   2.1665 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.91 Brent   71.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 19° 28° 22 Авг 22° 31° 23 Авг 22° 31°

СНГ 20.08.2018 13:07

Число жертв обрушения крыши завода на Сахалине увеличилось до трех

Спасатели в понедельник нашли тело еще одного рабочего, погибшего под завалами обрушившейся крыши старого бумажного завода в сахалинском райцентре Поронайск, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток представитель ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В понедельник в 19:45 по местному времени под обломками обнаружено тело третьего из погибших мужчин. Больше людей под завалами нет. Поиски прекращены", - сказал представитель МЧС.

Он добавил, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.

Крыша трехэтажного неработающего завода японской постройки обвалилась в воскресенье днем в момент, когда на ней работали десять мигрантов - граждане Киргизии. Они демонтировали старое здание. В воскресенье из-под завала извлекли тело одного из погибших. Пятеро госпитализированы. Двое не пострадали.

По факту случившегося следственное управление СКР по Сахалинской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека". Свою проверку проводит и прокуратура.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]