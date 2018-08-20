Госпогранслужба Азербайджана отработала навыки по обезвреживанию диверсионных групп на море, суше и под водой

Тактические боевые учения береговой охраны и сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы (ГПС) завершились в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
Учения стартовали 10 августа.
«Целью учений являлось усовершенствование возможностей защиты государственных интересов Азербайджана, пресечение незаконного использования бассейна Каспийского моря, в том числе, попыток транспортировки наркотических средств и другой контрабанды и незаконной миграции», - отметили в ведомстве.
Кроме того, личный состав ГПС отработал навыки по обеспечению безопасности добычи нефти и газа, инфраструктуры их транспортировки, поиску и обезвреживанию диверсионных групп на море и суше, обнаружению целей посредством систем подводного наблюдения, поиску и обезвреживанию подводных диверсионных групп, проведению пограничного поиска на вертолетах и кораблях, нанесению ударов из ракетно-артиллерийских установок.
Глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев положительно оценил проведенные учения.
Ф.Исазаде
АКМП завершило капремонт буксирно-снабженческого судна «Нефтегаз-64»
Казахстан с 25 августа введет запрет на ввоз бензина из РФ ж/д транспортом
Российский «Холдинг Аква» планирует увеличить поставки минеральной воды Ессентуки в Азербайджан
Генпрокуратура Азербайджана передала в суд дело в отношении 6 должностных лиц песчано-гравийных карьеров
Восемь граждан Армении пострадали в ДТП в Грузии, одна из них скончалась
Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовым зерновозом в России
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Нападения боевиков в Чечне направлены на срыв празднования Курбан-Байрама, считает Кадыров
Адвокат сестер Хачатурян будет добиваться переквалификации вменяемой им статьи УК на менее тяжкую
В Анкаре назвали провокацией обстрел посольства США в Турции
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Молодые азербайджанцы отправились в культурно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений