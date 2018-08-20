Госпогранслужба Азербайджана отработала навыки по обезвреживанию диверсионных групп на море, суше и под водой

Тактические боевые учения береговой охраны и сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы (ГПС) завершились в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

Учения стартовали 10 августа.

«Целью учений являлось усовершенствование возможностей защиты государственных интересов Азербайджана, пресечение незаконного использования бассейна Каспийского моря, в том числе, попыток транспортировки наркотических средств и другой контрабанды и незаконной миграции», - отметили в ведомстве.

Кроме того, личный состав ГПС отработал навыки по обеспечению безопасности добычи нефти и газа, инфраструктуры их транспортировки, поиску и обезвреживанию диверсионных групп на море и суше, обнаружению целей посредством систем подводного наблюдения, поиску и обезвреживанию подводных диверсионных групп, проведению пограничного поиска на вертолетах и кораблях, нанесению ударов из ракетно-артиллерийских установок.

Глава ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев положительно оценил проведенные учения.

Ф.Исазаде