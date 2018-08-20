Новый премьер Белоруссии заявил, что ревизии или революционных разворотов в работе правительства не будет

Новый премьер-министр Беларуси Сергей Румас обещает не делать "революционных разворотов" в проводимой в стране экономической политике.
"Не стоит ожидать какой-то ревизии принятых решений либо революционных разворотов", - сказал С.Румас в понедельник во время представления нового состава правительства аппарату Совета министров. Его цитирует госагентство БелТА.
С.Румас подчеркнул, что задачи нового правительства "известны и определены программными документами". "Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства", - добавил он.
Кроме того, премьер-министр отметил, что рассматривает свое назначение как "огромную ответственность и вызов ". "Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях", - сказал он.
По информации пресс-службы Совмина, новое правительство после представления приступило к работе
Как сообщалось, в субботу А.Лукашенко обновил правительство Беларуси и назначил новым премьером С.Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.
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