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СНГ 20.08.2018 14:36

Новый премьер Белоруссии заявил, что ревизии или революционных разворотов в работе правительства не будет

Новый премьер-министр Беларуси Сергей Румас обещает не делать "революционных разворотов" в проводимой в стране экономической политике.

"Не стоит ожидать какой-то ревизии принятых решений либо революционных разворотов", - сказал С.Румас в понедельник во время представления нового состава правительства аппарату Совета министров. Его цитирует госагентство БелТА.

С.Румас подчеркнул, что задачи нового правительства "известны и определены программными документами". "Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства", - добавил он.

Кроме того, премьер-министр отметил, что рассматривает свое назначение как "огромную ответственность и вызов ". "Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях", - сказал он.

По информации пресс-службы Совмина, новое правительство после представления приступило к работе

Как сообщалось, в субботу А.Лукашенко обновил правительство Беларуси и назначил новым премьером С.Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]