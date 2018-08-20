Новое правительство Пакистана принесло присягу

Новый состав кабинета министров Пакистана, в который вошли 21 человек, в понедельник принес присягу, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Присягу федеральных министров принял президент Пакистана Мамнун Хусейн.
"Я хочу, чтобы Пакистан стал великой страной с социальным обеспечением для бедных", - заявил по этому поводу новый премьер-министр Имран Хан.
Новый глава МИД шах Махмуд Курейши после присяги заявил, что намерен изменить внешнюю политику страны в интересах Пакистана.
"Пакистану нужен мирный и стабильный Афганистан", - подчеркнул он.
Он также приветствовал приглашение к переговорам, поступившим от премьер-министра Индии Нарендры Моди.
И.Хан принес присягу на посту премьер-министра 18 августа после того, как парламент большинством голосов утвердил его кандидатуру.
За кандидатуру И.Хана проголосовали 176 парламентариев, в то время как его основной оппонент Шанбаз Шариф набрал лишь 92 голоса.
Всеобщие выборы в Пакистане прошли 25 июля 2018 года. По итогам подсчета голосов, партия "Тахрик аль-Инсаф", возглавляемая бывшей звездой крикета И.Ханом, получила 115 мест в 270-местной Национальной ассамблее.
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