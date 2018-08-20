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Дальнее зарубежье 20.08.2018 15:03

В КНДР впервые более чем за полвека встретились семьи, разделенные Корейской войной

Первый день встречи сотен родственников, разделенных в результате Корейской войны, завершился в понедельник в северокорейской курортной зоне Кымгансан, сообщает телеканал Уэй-Ти-Эн.

Участники этой встречи - члены разделенных семей - смогли увидеться друг с другом впервые за более чем полвека.

Группа из 89 граждан Южной Кореи прибыла в КНДР ранее в понедельник. Практически вся группа состоит из людей старше 70 лет. Многих из них привезли на встречу в инвалидных колясках. Их сопровождали сотрудники международной организации Красного креста.

Ожидается, что в Северной Корее они пробудут до среды. За три дня они примут участие в шести мероприятиях, в ходе которых в среднем в течение 11 часов смогут общаться со своими родными.

На вторник у членов разделенных семей намечен совместный обед, а также встречи один на один в комнатах гостиничного комплекса.

Между тем, на период с 24 по 26 августа запланирован еще один раунд встреч, в ходе которого уже другие граждане КНДР получат возможность навестить своих родственников в Южной Корее.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных семей в результате войны 1950-1953 годов.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СЕМЬИ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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