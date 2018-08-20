Генпрокуратура Азербайджана передала в суд дело в отношении 6 должностных лиц песчано-гравийных карьеров

Генпрокуратура Азербайджана передала в суд уголовное дело по факту нарушения требований законодательства в деятельности песчано-гравийных карьеров, принадлежащих физическим и юридическим лицам, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мониторинг показал, что некоторые предприниматели в грубой форме нарушали стандарты, нормативы и правила эксплуатации песчаных карьеров, тем самым нанесли вред окружающей среде, инфраструктурным объектам, системам водоснабжения, гидротехническим сооружениям и создавали угрозу для береговых укреплений рек", - подчеркивается в сообщении.

За допущенные противозаконные действия были арестованы руководитель ООО "ATF" Фахраддин Мурадов, директор песчаного завода ООО "Azpod" Наджмеддин Алиев, директор ООО "Elnicat" Бахруз Садаев, физические лица Натик Закиров, Назим Гасымов. Начальник производства Гейчайского песчано-гравийного филиала ОАО «Azeraqrartikinti» Аллахверди Аллахвердиева был взят под контроль полиции.

Следствие по данным делам вело Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

На основании собранных материалов были возбуждены уголовные дела по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 247 (нарушение правил охраны (защиты) окружающей среды во время выполнения работ), 308 (злоупотребление служебным положением) и др. статьям УК Азербайджана

Согласно информации, в результате незаконной деятельности предпринимателями был нанесен ущерб окружающей среде в размере 5,5 млн манатов, а также выявлены факты уклонения от налогов в размере 44 тыс. манатов.

«В ходе следствия возмещена часть ущерба. Для возмещения оставшейся части ущерба, наложен арест на имущество физических и юридических лиц, проходящих по данному делу», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде