Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0253 GBR   2.1665 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.91 Brent   71.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 19° 28° 22 Авг 22° 31° 23 Авг 22° 31°

Дальнее зарубежье 20.08.2018 15:29

Россия и Турция в ближайшие дни проведут консультации по ситуации в Идлибе - Лавров

У России и Турции в ближайшие дни запланированы консультации по Сирии, в том числе по ситуации в Идлибе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с Турцией, как и с Ираном в качестве стран-гарантов астанинского процесса работаем по сути дела в повседневном режиме, включая и телефонные контакты, и личные встречи", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

"И в ближайшие дни у нас с турецкими коллегами запланированы ещё переговоры", - добавил глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, удалось ли достичь прогресса в контактах с турецкой стороной по ситуации в Идлибе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


В парламенте Турции решили создать "группу дружбы" с парламентом России Путин и Эрдоган могут провести отдельные переговоры на саммите РФ-Иран-Турция в Тегеране - газета Россия и Турция обсуждают возможность взаиморасчетов в национальных валютах - Лавров Глава МИД Турции собирается обсудить с Лавровым проблему Идлиба, уверен в возможности найти решение В Москве высоко ценят отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям - Лавров Объем турпотока из РФ в Турцию может побить рекорд прошлого года - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]