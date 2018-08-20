Россия и Турция в ближайшие дни проведут консультации по ситуации в Идлибе - Лавров

У России и Турции в ближайшие дни запланированы консультации по Сирии, в том числе по ситуации в Идлибе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с Турцией, как и с Ираном в качестве стран-гарантов астанинского процесса работаем по сути дела в повседневном режиме, включая и телефонные контакты, и личные встречи", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

"И в ближайшие дни у нас с турецкими коллегами запланированы ещё переговоры", - добавил глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, удалось ли достичь прогресса в контактах с турецкой стороной по ситуации в Идлибе.