Ziraat Bank стал спонсором Caspian Energy Forum Baku - 2018

Ziraat Bank стал спонсором 7-го Международного «Caspian Energy Forum Baku – 2018» (www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку 20 сентября 2018 года.

Председатель Правления Ziraat Bank Авни Демирчи высоко оценил проведение Caspian Energy Forum Baku – 2018, отметив, что данный форум станет активной площадкой для налаживания бизнес-контактов между делегатами, представляющие разные страны мира. “Ранее мы также приняли участие в работе 6-го международного Caspian Energy Forum Nakchivan. Мы, как Ziraat Bank рады стать спонсорами Caspian Energy Forum Baku – 2018, таким образом продолжив тесное и плодотворное сотрудничество с Caspian European Club и в дальнейшем. Примечательно, что форум будет состоять из нескольких сессий, охватывающих как нефтяной и энергетический, так и ненефтяной сектор экономики. Уверен, что Caspian Energy Forum Baku пройдет на высшем уровне и также послужит привлечению еще большего количества инвестиций в экономику Азербайджана», - отметил Авни Демирчи.

В свою очередь первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил Ziraat Bank Azerbaijan за тесное сотрудничество и поддержку отметив, что Ziraat Bank является банком, принимающем активное участие в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана. «Авни Демирчи активно участвует не только в деятельности возглавляемого им BANKING & FINANCE COMMITTEE, но и других отраслевых комитетов, входящих в состав Caspian European Club», - сказал Тельман Алиев.

Официальную поддержку 7-му Международному «Caspian Energy Forum Baku – 2018» оказывают Правительство Азербайджанской Республики и Caspian European Club.

В «Caspian Energy Forum Baku– 2018» примут участие более 1 500 делегатов, среди которых руководители государственных структур, министерств, государственных комитетов, государственных агентств, государственных служб, а также главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Программа форума, подробная информация об условиях участия и регистрация доступны по ссылкеhttp://caspianenergyforum.com/baku2018/index.php/en/

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club,Caspian American Club и Caspian Asian Club объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 70 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Председателем Caspian European Club со дня основания является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.