Молодые азербайджанцы отправились в культурно-образовательную поездку в Россию

19 августа с.г. большая группа молодых азербайджанцев из числа победителей многих проектов и конкурсов по русскому языку, знанию истории и культуры России, организуемых Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, направилась в Москву и Казань для участия в культурно-образовательной программе в рамках проекта Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».
В течение недели они примут участие в экскурсиях по культурным и историческим местам, встречах с известными людьми, интерактивных программах и образовательных мероприятиях.
Ранее, 16 августа, в Российском информационно-культурном центре в Баку прошло организационное собрание с участниками программы и их родителями. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителей делегации, ознакомил с правилами участия и программой поездки.
Госпогранслужба Азербайджана отработала навыки по обезвреживанию диверсионных групп на море, суше и под водой
Президент Алиев наградил орденами и медалями военнослужащих Специальной службы государственной охраны Азербайджана
Дружеские контакты между президентами России и Азербайджана задают тон двусторонним отношениям - российский посол
Казахстан с 25 августа введет запрет на ввоз бензина из РФ ж/д транспортом
Российский «Холдинг Аква» планирует увеличить поставки минеральной воды Ессентуки в Азербайджан
Азербайджан в I полугодии сократил экспорт газа в Турцию на 4,5%
Генпрокуратура Азербайджана передала в суд дело в отношении 6 должностных лиц песчано-гравийных карьеров
Восемь граждан Армении пострадали в ДТП в Грузии, одна из них скончалась
Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовым зерновозом в России
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Нападения боевиков в Чечне направлены на срыв празднования Курбан-Байрама, считает Кадыров
Адвокат сестер Хачатурян будет добиваться переквалификации вменяемой им статьи УК на менее тяжкую
В Анкаре назвали провокацией обстрел посольства США в Турции
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений