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20.08.2018 14:35

Молодые азербайджанцы отправились в культурно-образовательную поездку в Россию

19 августа с.г. большая группа молодых азербайджанцев из числа победителей многих проектов и конкурсов по русскому языку, знанию истории и культуры России, организуемых Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, направилась в Москву и Казань для участия в культурно-образовательной программе в рамках проекта Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».

В течение недели они примут участие в экскурсиях по культурным и историческим местам, встречах с известными людьми, интерактивных программах и образовательных мероприятиях.

Ранее, 16 августа, в Российском информационно-культурном центре в Баку прошло организационное собрание с участниками программы и их родителями. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов представил руководителей делегации, ознакомил с правилами участия и программой поездки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]