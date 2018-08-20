Азербайджан в I полугодии сократил экспорт газа в Турцию на 4,5%

Азербайджан в I–ом полугодии 2018 года экспортировал в Турцию 3 млрд 193,1 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 4,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в июне экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 578 млн кубометров газа. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в мае на долю газа из Азербайджана пришлось 19,7%.

В целом, в июне экспорт газа в Турцию составил 2 млрд 922 млн кубометров (спад на 19,04% по сравнению с июнем 2017г).

В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 542,39 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова