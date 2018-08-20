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ТЭК 20.08.2018 14:45

Азербайджан в I полугодии сократил экспорт газа в Турцию на 4,5%

Азербайджан в I–ом полугодии 2018 года экспортировал в Турцию 3 млрд 193,1 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 4,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в июне экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 578 млн кубометров газа. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в мае на долю газа из Азербайджана пришлось 19,7%.

В целом, в июне экспорт газа в Турцию составил 2 млрд 922 млн кубометров (спад на 19,04% по сравнению с июнем 2017г).

В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 542,39 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]