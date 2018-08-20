Меркель и Путин обсудили возможность четырехсторонних переговоров по Сирии, говорят в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 18 августа обсудили, как и планировали, возможность четырехсторонних переговоров по Сирии с участием РФ, ФРГ, Франции и Турции, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Конкретных результатов обсуждения Ш.Зайберт журналистам не озвучил. По его словам, пока речь идет о возможных предварительных переговорах на уровне экспертов. "Встречи пока не назначены", - сказал Ш.Зайберт.

Он указал на то, что основные переговоры курирует спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, и существуют два основных переговорных формата.