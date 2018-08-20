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Дальнее зарубежье 20.08.2018 15:15

Меркель и Путин обсудили возможность четырехсторонних переговоров по Сирии, говорят в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 18 августа обсудили, как и планировали, возможность четырехсторонних переговоров по Сирии с участием РФ, ФРГ, Франции и Турции, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Конкретных результатов обсуждения Ш.Зайберт журналистам не озвучил. По его словам, пока речь идет о возможных предварительных переговорах на уровне экспертов. "Встречи пока не назначены", - сказал Ш.Зайберт.

Он указал на то, что основные переговоры курирует спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, и существуют два основных переговорных формата.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]