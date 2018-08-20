Прокуратура США готовится предъявить обвинения экс-адвокату Трампа, их могут озвучить до конца августа - СМИ

Федеральная прокуратура Нью-Йорка завершает подготовку обвинений в адрес бывшего адвоката президента США Майкла Коэна по делу о налоговых махинациях, сообщает в понедельник телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источники.
Точная дата предъявления обвинений пока неизвестна, однако по данным источников, речь может идти о периоде до конца августа.
При этом, уточняет Си-Эн-Эн, М.Коэн выражал желание сотрудничать со следствием, но также неясно, заинтересована ли прокуратура в заключении досудебной сделки с М.Коэном.
Телеканал отмечает, что если прокуратура согласится сотрудничать с М.Коэном, то он может давать показания, в том числе, в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года.
Ранее сообщалось, что федеральная прокуратура пытается выяснить, не было ли нарушений в налоговых декларациях компании М.Коэна, занимавшейся лицензиями такси. Кроме того, прокуратура выясняет, не могли ли банковские работники допустить нарушения и позволить М.Коэну получить кредиты, на которые он не предоставлял необходимой документации.
В рамках расследования, по данным СМИ, сотрудники ФБР 9 апреля обыскали офис М.Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах.
Сотрудники ФБР в ходе обысков изъяли записи и документы, которые, в частности, включают информацию о выплатах, сделанных в 2016 году порно-актрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла ранее о половых контактах с президентом США Дональдом Трампом.
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