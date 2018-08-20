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Дальнее зарубежье 20.08.2018 17:06

Италия просит ЕС заняться проблемой 177 нелегалов, подобранных в Средиземном море

Власти Италии обратились к ЕС с просьбой разместить в странах Евросоюза 177 иммигрантов, которых ранее подобрал в Средиземном море корабль итальянской береговой охраны, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В МИД Италии сообщили, что в Еврокомиссию было направлено письмо с просьбой разработать решение проблемы по аналогии с тем, как это было сделано в нескольких предыдущих подобных случаях на последние два месяца. Письмо составили после того, как глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил о готовности отправить нелегалов обратно в Ливию.

Судно с 177 мигрантами на борту находится близ итальянского острова Лампедуза.

Италия ранее оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, поскольку большая часть нелегалов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЕС, НЕЛЕГАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]