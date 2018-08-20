Официальный Берлин и Вена окажут решительное противодействие Вашингтону в случае попыток США ввести санкции против участников "Северного потока - 2", и у администрации Дональда Трампа не получится сорвать проект, заявил немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

"США хотят "топором разрубить" энергетический альянс, которому 50 лет. Они будут пытаться это делать. Но, думаю, Трампу не удастся остановить "Северный поток - 2". Проект точно будет потому, что в этом вопросе Германия и Австрия, и многие другие европейские страны, особенно деловое сообщество, четко скажут "нет" (Вашингтону)", - заявил А.Рар в понедельник, принимая участие в "круглом столе" по вопросам российско-германских отношений.

"Не может Германия отказаться сейчас от "Северного потока - 2" потому, что иначе полностью подпишется под вассальством в отношении США. Германия во многом уступает Америке, подчеркивая ее лидерство на Западе. Но в этом вопросе немецкие элиты не могут отступить", - сказал А.Рар.

Уступка Вашингтону в данной ситуации невозможна, как из политических соображений, так и исходя из энергетических потребностей ЕС, и, в частности, Германии, отметил немецкий политолог.

"Это очень важный коммерческий проект. Нам, в Европе, нужен газ, который может поступать из Норвегии и из России. Других источников сейчас, фактически, нет. Американцы хотят поставлять сжиженный газ. Увидим, через, сколько лет это будет возможно", - сказал А.Рар.