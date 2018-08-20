Российский «Холдинг Аква» планирует увеличить поставки минеральной воды Ессентуки в Азербайджан

Российское ООО «Холдинг Аква» начало поставки в Азербайджан минеральной воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», говорится в сообщении общества.

«Холдинг Аква нацелен на увеличение доли экспорта своей продукции до 30%. Для этого уже предприняты первые успешные шаги: начаты поставки минеральной воды «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17» в Азербайджан. Договор на поставки указанной продукции заключен с азербайджанской компанией FL Trans», – отмечается в информации.

По данным компании, в соответствии с соглашением, предприятие «Холдинг Аква» уже отгрузило в Азербайджан 48 тыс. бутылок минеральной воды. Однако стороны планируют расширять сотрудничество и увеличить объемы поставок.

«Для экспорта в Азербайджан минеральная вода будет выпускаться с особой этикеткой на русском и азербайджанском языках», - подчеркивается в информации.

ООО «Холдинг Аква», наряду с азербайджанским рынком, также готовится начать поставки продукции в ряд других стран, в том числе в Израиль, Казахстан и Беларусь.

Акционером «Холдинг Аква» является АО «Кавминкурортресурсы» («КМКР») – крупнейший недропользователь на Кавказских Минеральных Водах, объединяющий 5 месторождений минеральных вод, а также Тамбуканское месторождение грязи.

Н.Аббасова