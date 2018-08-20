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Дальнее зарубежье 20.08.2018 17:48

Полиция Барселоны рассматривает атаку на полицейских как теракт

Полиция Барселоны рассматривает нападение на сотрудников полиции в районе Корнелья-де-Льобрегат как террористическую атаку, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в понедельник стражи порядка ликвидировали мужчину, пытавшегося проникнуть на территорию полицейского управления. Преступник был вооружен ножом.

По данным местных СМИ, во время атаки мужчина пытался напасть на сотрудников полиции и выкрикивал при этом исламистские лозунги.

В полиции отметили, что у нападавшего - гражданина Алжира 1989 года рождения - были документы на право проживания в Испании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, ПОЛИЦИЯ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]