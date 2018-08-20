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Дальнее зарубежье 20.08.2018 15:27

В Ираке разбился американский вертолет, один военнослужащий погиб

Американский вертолет потерпел крушение в Ираке, в результате погиб один военнослужащий возглавляемой США международной коалиции против "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщил в понедельник телеканал Эн-Би-Си.

Вертолет был задействован в партнерской миссии по борьбе с терроризмом. Три члена экипажа доставлены в больницы, говорится в сообщении.

Командование коалиции не уточнило, что стало причиной крушения, ведется расследование.

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Тэги: ИРАК, США, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]