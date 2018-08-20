В Ираке разбился американский вертолет, один военнослужащий погиб

Американский вертолет потерпел крушение в Ираке, в результате погиб один военнослужащий возглавляемой США международной коалиции против "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщил в понедельник телеканал Эн-Би-Си.
Вертолет был задействован в партнерской миссии по борьбе с терроризмом. Три члена экипажа доставлены в больницы, говорится в сообщении.
Командование коалиции не уточнило, что стало причиной крушения, ведется расследование.
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