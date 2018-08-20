Путин соболезнует руководству Индии в связи с разрушительным наводнением

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьеру этой страны Нарендре Моди связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными наводнениями в штате Керала, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме соболезнования В.Путин подчеркнул, что "в России разделяют скорбь дружественного народа Индии и надеются на скорейшее выздоровление всех, кто пострадал в результате этого стихийного бедствия".