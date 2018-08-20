Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0253 GBR   2.1665 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.91 Brent   71.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 36° Завтра 20° 28° 22 Авг 22° 31° 23 Авг 22° 31°

Дальнее зарубежье 20.08.2018 18:03

Путин соболезнует руководству Индии в связи с разрушительным наводнением

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьеру этой страны Нарендре Моди связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными наводнениями в штате Керала, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме соболезнования В.Путин подчеркнул, что "в России разделяют скорбь дружественного народа Индии и надеются на скорейшее выздоровление всех, кто пострадал в результате этого стихийного бедствия".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Путин отмечает хорошее взаимодействие между военными ведомствами РФ и Индии Индия приступила к финальному раунду переговоров с Россией по С-400 - СМИ РФ в ближайшее время может подписать контракт с Индией на поставку С-400 - Рогозин Россия модернизирует танки для Индии Газпром обсуждает поставки в Индию, в том числе через своп с Китаем, Ираном Планируется к подписанию десяток российско-индийских документов, в том числе в сфере атомной энергетики - Ушаков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]