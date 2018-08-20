В Анкаре назвали провокацией обстрел посольства США в Турции

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в понедельник заявил, что обстрел американского посольства в Анкаре был провокацией, сообщает Анатолийское агентство новостей.
"Инцидент является неприкрытой провокацией", - приводит агентство слова О.Челика.
Он добавил, что сотрудники всех дипломатических миссий в Турции находятся под усиленной защитой турецкого государства.
"Сотрудники всех дипмиссий в Турции находятся под защитой государства. Иностранные дипломаты - гости турецкого народа. Будет проявлена максимальная щепетильность в вопросе обеспечения их безопасности. В этом не может быть никакого сомнения", - отметил представитель партии.
О.Челик также заверил, что сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время установят личности нападавших.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник неизвестные обстреляли посольство США в Турции. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.
Наблюдатели отмечают, что инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.
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