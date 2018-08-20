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Регион 20.08.2018 15:34

В Анкаре назвали провокацией обстрел посольства США в Турции

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в понедельник заявил, что обстрел американского посольства в Анкаре был провокацией, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Инцидент является неприкрытой провокацией", - приводит агентство слова О.Челика.

Он добавил, что сотрудники всех дипломатических миссий в Турции находятся под усиленной защитой турецкого государства.

"Сотрудники всех дипмиссий в Турции находятся под защитой государства. Иностранные дипломаты - гости турецкого народа. Будет проявлена максимальная щепетильность в вопросе обеспечения их безопасности. В этом не может быть никакого сомнения", - отметил представитель партии.

О.Челик также заверил, что сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время установят личности нападавших.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник неизвестные обстреляли посольство США в Турции. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.

Наблюдатели отмечают, что инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]