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20.08.2018 15:44

ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть

Банк ВТБ (Азербайджан) заключил партнерское соглашение с AzərTürk Bank по банкоматной сети. Теперь держатели карт банка ВТБ (Азербайджан) могут снимать наличные средства в банкоматах AzərTürk Bank без комиссии.

Кроме того, клиенты ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться дополнительными услугами, представленными в банкоматах AzərTürk Bank: «Card to Card», получение пароля, 3D Secure, подключение SMS-уведомлений об операциях по картам.

На текущий момент владельцы карт ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться услугами АТМ более чем в 70 банкоматах таких местных банков, как PASHA Bank, NIKOIL Bank, AzərTürk Bank на всей территории Азербайджана. Также ВТБ (Азербайджан) предлагает снятие наличных денежных средств без межбанковской комиссии и в банкоматах банков группы ВТБ в России, Казахстане, Грузии, Беларуси и Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]