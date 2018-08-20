ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть

Банк ВТБ (Азербайджан) заключил партнерское соглашение с AzərTürk Bank по банкоматной сети. Теперь держатели карт банка ВТБ (Азербайджан) могут снимать наличные средства в банкоматах AzərTürk Bank без комиссии.

Кроме того, клиенты ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться дополнительными услугами, представленными в банкоматах AzərTürk Bank: «Card to Card», получение пароля, 3D Secure, подключение SMS-уведомлений об операциях по картам.

На текущий момент владельцы карт ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться услугами АТМ более чем в 70 банкоматах таких местных банков, как PASHA Bank, NIKOIL Bank, AzərTürk Bank на всей территории Азербайджана. Также ВТБ (Азербайджан) предлагает снятие наличных денежных средств без межбанковской комиссии и в банкоматах банков группы ВТБ в России, Казахстане, Грузии, Беларуси и Украине.