ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть

Банк ВТБ (Азербайджан) заключил партнерское соглашение с AzərTürk Bank по банкоматной сети. Теперь держатели карт банка ВТБ (Азербайджан) могут снимать наличные средства в банкоматах AzərTürk Bank без комиссии.
Кроме того, клиенты ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться дополнительными услугами, представленными в банкоматах AzərTürk Bank: «Card to Card», получение пароля, 3D Secure, подключение SMS-уведомлений об операциях по картам.
На текущий момент владельцы карт ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться услугами АТМ более чем в 70 банкоматах таких местных банков, как PASHA Bank, NIKOIL Bank, AzərTürk Bank на всей территории Азербайджана. Также ВТБ (Азербайджан) предлагает снятие наличных денежных средств без межбанковской комиссии и в банкоматах банков группы ВТБ в России, Казахстане, Грузии, Беларуси и Украине.
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