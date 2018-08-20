Представитель Еврокомиссии не стал комментировать посещение президентом РФ свадьбы австрийского министра

Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн отказался комментировать присутствие президента РФ Владимира Путина на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"Несмотря на то, что я австриец, не мне комментировать влияние этого на имидж Австрии. Позиция Европейского союза в отношении России хорошо известна, и не мне выступать с комментариями о свадьбе", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.
Ему был задан вопрос, не повлияет ли участие В.Путина каким-либо образом на позицию Австрии как председателя ЕС, на имидж позиции Австрии и на имидж Европейского союза, и будет ли высказываться по этому поводу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в связи с "сомнениями, которые возникают, что касается позиции Австрии по вопросу отношений Европейского союза с Россией".
В ответ на дополнительный вопрос А.Винтерштейн повторил, что "позиция комиссии и позиция Европейского союза в отношении России хорошо известна и не изменилась".
Он добавил, что в качестве представителя Европейской комиссии не будет комментировать имидж Австрии.
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