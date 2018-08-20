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Дальнее зарубежье 20.08.2018 19:02

Иран готовит саммит по Сирии с участием России и Турции

Иран планирует провести в начале сентября трехсторонний саммит по Сирии с участием президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гассеми.

"Это будет важный саммит", - приводит его слова агентство "Тасним". При этом Б.Гассеми сказал, что вскоре назовет точную дату саммита.

СМИ напоминают, что ранее в этом месяце Б.Гассеми не исключил полного вывода иранского контингента из Сирии.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России и Турции в ближайшие дни запланированы консультации по Сирии, в том числе и по ситуации в Идлибе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]