Иран готовит саммит по Сирии с участием России и Турции

Иран планирует провести в начале сентября трехсторонний саммит по Сирии с участием президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Гассеми.

"Это будет важный саммит", - приводит его слова агентство "Тасним". При этом Б.Гассеми сказал, что вскоре назовет точную дату саммита.

СМИ напоминают, что ранее в этом месяце Б.Гассеми не исключил полного вывода иранского контингента из Сирии.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России и Турции в ближайшие дни запланированы консультации по Сирии, в том числе и по ситуации в Идлибе.