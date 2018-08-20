Адвокат сестер Хачатурян будет добиваться переквалификации вменяемой им статьи УК на менее тяжкую

Защита сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, будет ходатайствовать о переквалификации статьи, которая им вменяется, сообщил журналистам адвокат одной из сестёр Алексей Паршин.

"Будем настаивать на переквалификации статьи обвинения", - сообщил адвокат. При этом он не уточнил, о какой именно статье УК РФ идёт речь.

В понедельник Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы на арест сестёр Хачатурян. Защита просит изменить девушкам меру пресечения на домашний арест.

Останкинский суд 2 августа заключил Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском СИЗО-6.

Как сообщалось, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Сёстрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

По словам Ивана Мельникова - ответственного секретаря ОНК Москвы, члены которой навестили сестер в изоляторе временного содержания, девушки рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал". Кроме того, они "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".