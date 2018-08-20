Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0253 GBR   2.1665 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.91 Brent   71.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 27° Завтра 19° 28° 22 Авг 22° 31° 23 Авг 22° 31°

ТЭК 20.08.2018 16:20

Казахстан с 25 августа введет запрет на ввоз бензина из РФ ж/д транспортом

Запрет на ввоз в Казахстан бензина из России железнодорожным транспортом вступит в силу 25 августа, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе министерства энергетики республики.

Согласно опубликованному в официальных СМИ приказу, запрет вводится сроком на три месяца.

О том, что Минэнерго Казахстана подготовило приказ о трехмесячном запрете на ввоз в республику бензина из РФ ж/д транспортом стало известно в мае. Документ был опубликован для общественного ознакомления.

Глава Минэнерго Канат Бозумбаев сообщал, что запрет вводится с целью не допустить затоваривание рынка. Такая мера связана с тем, что два из трех казахстанских НПЗ после модернизации установок каталитического трекинга начали производить высокооктановый бензин сортов Аи-92 и Аи-95 в необходимом республике объеме.

"По итогам четырех и пяти месяцев около 90% внутреннего рынка будет закрыто за счет производства казахстанского бензина. 10% - за счет российского бензина", - отмечал К.Бозумбаев.

В свою очередь вице-министр энергетики Болат Акчулаков пояснял, Казахстан по соглашению с Россией в рамках ЕАЭС имеет право периодически вводить конвенционный запрет на импорт нефтепродуктов.

В качестве еще одной меры для предотвращения затоваривания Казахстан может начать экспорт нефтепродуктов в страны Центральной Азии. Соответствующие соглашения планируется подписать к началу осени.

По данным заместителя председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "КазМунайГаз" Данияра Тиесова, Казахстан может экспортировать 300-400 тыс. тонн бензина до конца 2018 года и 1,2 млн тонн в 2019 году.

По данным статкомитета Миннацэкономики, в Казахстане в январе-июле 2018 года произведено 2 млн 123 тыс. тонн бензина, включая авиационный, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Казахстане действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Чимкентский. Чимкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей акций завода. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РФ, БЕНЗИН, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Президент Казахстана поручил правительству усилить межрегиональное сотрудничество с Россией Делегации Ирана и РФ могут провести переговоры в Алматы - источник Казахстан намерен ограничить, но не запретить импорт нефтепродуктов из РФ в 2013г - Миннефти Казахстан рассчитывает на расширение своего участия в космической деятельности Байконура - МИД Казахстан изучает возможность прекращения сдачи города Байконур в аренду РФ - источник Казахстан и РФ планируют подписать соглашения на $1,8 млрд, - заявляют в Астане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]