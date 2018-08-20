Казахстан с 25 августа введет запрет на ввоз бензина из РФ ж/д транспортом

Запрет на ввоз в Казахстан бензина из России железнодорожным транспортом вступит в силу 25 августа, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе министерства энергетики республики.
Согласно опубликованному в официальных СМИ приказу, запрет вводится сроком на три месяца.
О том, что Минэнерго Казахстана подготовило приказ о трехмесячном запрете на ввоз в республику бензина из РФ ж/д транспортом стало известно в мае. Документ был опубликован для общественного ознакомления.
Глава Минэнерго Канат Бозумбаев сообщал, что запрет вводится с целью не допустить затоваривание рынка. Такая мера связана с тем, что два из трех казахстанских НПЗ после модернизации установок каталитического трекинга начали производить высокооктановый бензин сортов Аи-92 и Аи-95 в необходимом республике объеме.
"По итогам четырех и пяти месяцев около 90% внутреннего рынка будет закрыто за счет производства казахстанского бензина. 10% - за счет российского бензина", - отмечал К.Бозумбаев.
В свою очередь вице-министр энергетики Болат Акчулаков пояснял, Казахстан по соглашению с Россией в рамках ЕАЭС имеет право периодически вводить конвенционный запрет на импорт нефтепродуктов.
В качестве еще одной меры для предотвращения затоваривания Казахстан может начать экспорт нефтепродуктов в страны Центральной Азии. Соответствующие соглашения планируется подписать к началу осени.
По данным заместителя председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "КазМунайГаз" Данияра Тиесова, Казахстан может экспортировать 300-400 тыс. тонн бензина до конца 2018 года и 1,2 млн тонн в 2019 году.
По данным статкомитета Миннацэкономики, в Казахстане в январе-июле 2018 года произведено 2 млн 123 тыс. тонн бензина, включая авиационный, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Казахстане действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Чимкентский. Чимкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей акций завода. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".
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