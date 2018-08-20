Трамп обвинил Демократическую партию в стремлении повлиять на выборы при помощи расследования спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года имеет целью оказать влияние на промежуточные выборы в ноябре 2018 года.

"Озлобленные демократы Мюллера хотят повлиять на выборы. Это национальный позор", - написал Д.Трамп на своей странице в "Твиттере".

"Они наслаждаются разрушением жизней людей и отказом смотреть на реальную коррупцию со стороны Демократической партии - ложь, увольнения, удаленные электронные письма и многое другое", - отметил Д.Трамп.

Он обвинил демократов в том, что "они сфабриковали фальшивое преступление под названием "сговор" с Россией".

"Если вы сопротивляетесь или просто плохо отзываетесь об этой "Охоте на ведьм", они кричат: "Препятствие (расследованию - ИФ)!" - добавил президент США.

В США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана палата представителей США.