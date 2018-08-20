Нападения боевиков в Чечне направлены на срыв празднования Курбан-Байрама, считает Кадыров

Атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-Байрам, считает глава республики Рамзан Кадыров.
"Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам", - написал Р.Кадыров в соцсетях.
"Самая главная цель - создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты",- отметил он.
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