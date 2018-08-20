Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0253 GBR   2.1665 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.91 Brent   71.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 36° Завтра 20° 28° 22 Авг 22° 31° 23 Авг 22° 31°

СНГ 20.08.2018 16:34

Нападения боевиков в Чечне направлены на срыв празднования Курбан-Байрама, считает Кадыров

Атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-Байрам, считает глава республики Рамзан Кадыров.

"Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам", - написал Р.Кадыров в соцсетях.

"Самая главная цель - создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты",- отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕЧНЯ, КАДЫРОВ, БОЕВИКИ


Похожие новости


Имя нового главы чеченского правительства станет известно в понедельник - Кадыров В Белоруссии на следующей неделе ждут с визитом главу Чечни Кадырова В Грозном уничтожены семеро бандитов, четверо задержаны - Кадыров Борьбу с терроризмом необходимо вести строго в рамках закона, убежден Кадыров Представитель Международной ассоциации киокушинкай-каратэ вручил Кадырову черный пояс Кадыров опровергает слухи о запрете в Чечне бород

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]