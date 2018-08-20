АКМП завершило капремонт буксирно-снабженческого судна «Нефтегаз-64»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (АКМП) завершил капитальный ремонт буксирно-снабженческого судна «Нефтегаз-64», говорится в сообщении общества.

Капремонт проводился на Бибиэйбатском судоремонтном заводе.

"В ходе ремонта произведена очистка и покраска подводных и надводных частей судна, отремонтирован движительно-рулевой комплекс, донно-боковая арматура и протекторные установки судна, заменены поврежденные участки подводной и надводной частей корпуса», - отмечается в информации.

Кроме того, капитально отремонтированы основные и три вспомогательных двигателя судна, насосы, трубопроводные системы, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые

"Судно успешно прошло морские испытания для возвращения в эксплуатацию», - отмечается в информации.

По данным АКМП, «Нефтегаз-64» будет привлечен к операциям по снабжению нефтегазовых объектов в море и к транспортировке тяжелых конструкций, буровых установок.

Н.Аббасова