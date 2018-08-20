АКМП завершило капремонт буксирно-снабженческого судна «Нефтегаз-64»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (АКМП) завершил капитальный ремонт буксирно-снабженческого судна «Нефтегаз-64», говорится в сообщении общества.
Капремонт проводился на Бибиэйбатском судоремонтном заводе.
"В ходе ремонта произведена очистка и покраска подводных и надводных частей судна, отремонтирован движительно-рулевой комплекс, донно-боковая арматура и протекторные установки судна, заменены поврежденные участки подводной и надводной частей корпуса», - отмечается в информации.
Кроме того, капитально отремонтированы основные и три вспомогательных двигателя судна, насосы, трубопроводные системы, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые
"Судно успешно прошло морские испытания для возвращения в эксплуатацию», - отмечается в информации.
По данным АКМП, «Нефтегаз-64» будет привлечен к операциям по снабжению нефтегазовых объектов в море и к транспортировке тяжелых конструкций, буровых установок.
Н.Аббасова
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