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Транспорт и связь 20.08.2018 16:36

АКМП завершило капремонт буксирно-снабженческого судна «Нефтегаз-64»

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (АКМП) завершил капитальный ремонт буксирно-снабженческого судна «Нефтегаз-64», говорится в сообщении общества.

Капремонт проводился на Бибиэйбатском судоремонтном заводе.

"В ходе ремонта произведена очистка и покраска подводных и надводных частей судна, отремонтирован движительно-рулевой комплекс, донно-боковая арматура и протекторные установки судна, заменены поврежденные участки подводной и надводной частей корпуса», - отмечается в информации.

Кроме того, капитально отремонтированы основные и три вспомогательных двигателя судна, насосы, трубопроводные системы, обновлены каюты экипажа, санитарные узлы и столовые

"Судно успешно прошло морские испытания для возвращения в эксплуатацию», - отмечается в информации.

По данным АКМП, «Нефтегаз-64» будет привлечен к операциям по снабжению нефтегазовых объектов в море и к транспортировке тяжелых конструкций, буровых установок.

Н.Аббасова

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Тэги: СУДНО, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]