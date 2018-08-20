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Инфраструктура и тендеры 20.08.2018 16:47

Azeristiliktachizat отбирает подрядчика для проекта газификации котельной Сумгайыта

ОАО «Azeristiliktachizat» отбирает подрядчика для реализации проекта газификации котельной города Сумгайыт, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

В тендере могут принять участие компании, обладающие соответствующими техническими и финансовыми возможностями.

Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 4 октября 2018 года. Тендерная процедура состоится 5 октября. Телефон для справок: 579-52-98, контактное лицо - Рафиг Алиев.

ОАО "Azeristiliktachizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERISTILIKTACHIZAT, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]