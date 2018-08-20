Azeristiliktachizat отбирает подрядчика для проекта газификации котельной Сумгайыта

ОАО «Azeristiliktachizat» отбирает подрядчика для реализации проекта газификации котельной города Сумгайыт, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

В тендере могут принять участие компании, обладающие соответствующими техническими и финансовыми возможностями.

Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 4 октября 2018 года. Тендерная процедура состоится 5 октября. Телефон для справок: 579-52-98, контактное лицо - Рафиг Алиев.

ОАО "Azeristiliktachizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.

Н.Аббасова