Azeristiliktachizat отбирает подрядчика для проекта газификации котельной Сумгайыта

ОАО «Azeristiliktachizat» отбирает подрядчика для реализации проекта газификации котельной города Сумгайыт, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
В тендере могут принять участие компании, обладающие соответствующими техническими и финансовыми возможностями.
Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 4 октября 2018 года. Тендерная процедура состоится 5 октября. Телефон для справок: 579-52-98, контактное лицо - Рафиг Алиев.
ОАО "Azeristiliktachizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.
Н.Аббасова
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