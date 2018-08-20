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Это интересно 20.08.2018 16:58

Пекин установил рекорд по пассажироперевозкам на рельсовом транспорте за сутки

Объем пассажироперевозок всей сети рельсового транспорта Пекина 17 августа достиг 13 млн 486,6 тыс. поездок.

Это новый рекорд для китайской столицы за отдельно взятые сутки.

Предыдущий максимум, который был отмечен 13 июля, составлял 13 млн 189,1 тыс. поездок, свидетельствуют данные городского комитета по транспорту.

Одним из факторов, повлиявших на рост пассажирооборота в прошлую пятницу, стал китайский День влюбленных (праздник "Двух семерок", отмечается 7 числа 7 месяца по лунному календарю), сообщают китайские СМИ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, СТОЛИЦА, ТРАНСПОРТ, ПАССАЖИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]