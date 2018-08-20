Пекин установил рекорд по пассажироперевозкам на рельсовом транспорте за сутки

Объем пассажироперевозок всей сети рельсового транспорта Пекина 17 августа достиг 13 млн 486,6 тыс. поездок.

Это новый рекорд для китайской столицы за отдельно взятые сутки.

Предыдущий максимум, который был отмечен 13 июля, составлял 13 млн 189,1 тыс. поездок, свидетельствуют данные городского комитета по транспорту.

Одним из факторов, повлиявших на рост пассажирооборота в прошлую пятницу, стал китайский День влюбленных (праздник "Двух семерок", отмечается 7 числа 7 месяца по лунному календарю), сообщают китайские СМИ.