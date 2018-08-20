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СНГ 20.08.2018 17:04

Премьер Узбекистана получил легкие травмы в ДТП под Ташкентом

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы, попав в ДТП под Ташкентом, сообщают местные СМИ в понедельник.

Источник в правительстве подтвердил в понедельник "Интерфаксу" факт небольшого ДТП.

"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в незначительное ДТП. Никто серьёзно не пострадал. Глава правительства продолжает выполнять свою работу", - сказал собеседник агентства.

Одно из узбекских интернет-изданий сообщило, что премьер находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает, отмечает СМИ.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ДТП, ТРАВМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]