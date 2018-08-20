Премьер Узбекистана получил легкие травмы в ДТП под Ташкентом

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил легкие травмы, попав в ДТП под Ташкентом, сообщают местные СМИ в понедельник.

Источник в правительстве подтвердил в понедельник "Интерфаксу" факт небольшого ДТП.

"Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в незначительное ДТП. Никто серьёзно не пострадал. Глава правительства продолжает выполнять свою работу", - сказал собеседник агентства.

Одно из узбекских интернет-изданий сообщило, что премьер находился в служебной машине. С легкими телесными повреждениями он был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает, отмечает СМИ.