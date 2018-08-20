В Еврокомиссии верят в конструктив встречи главных переговорщиков ЕС и Великобритании по Brexit 21 августа

Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн оценил обстановку на переговорах ЕС и Великобритании по Brexit как позитивную.

"Переговоры проходят в обстановке сотрудничества в очень позитивном духе. Комиссия остается позитивно настроенной, и я полагаю, что Соединенное королевство тоже", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос, почему Еврокомиссия не желает высказываться относительно появившихся на прошлой неделе сообщений о том, что в Брюсселе подозревают британскую разведку в попытках добыть конфиденциальные документы ЕС по подготовке Brexit.

"Как вы знаете, мы трудимся 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, чтобы прийти к соглашению, и руководитель переговорщиков (ЕС - ИФ) работает конструктивным образом с британским коллегой. Я полагаю, что в этом духе состоится их встреча завтра. Я думаю, что содержание этого совещания еще неизвестно. Но мы очень скоро поговорим об этом", - заявил А.Винтерштейн в связи с очередным раундом переговоров по Brexit между координаторами сторон Мишелем Барнье и Домиником Раабом, который назначен на 21 августа.

Представитель ЕК добавил, что часть переговоров на техническом уровне проходит уже в понедельник.

В ответ на уточняющие вопросы о содержании и сроках переговоров, пресс-секретарь сказал, что считает неуместным формулировать гипотезы о результатах работы. "Все, что я могу вам сказать: мы не оставляем усилий. Мы продолжаем работать конструктивным, открытым, энергичным образом при соблюдении ориентиров, обозначенных Европейским Советом, так как речь идет о мандате, который нам доверили наши руководители. Мы применяем всю нашу энергию, чтобы добиваться прогресса в переговорах с нашими британскими коллегами", - заявил А.Винтерштейн.