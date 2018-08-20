ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги до границы с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» (ГААД) из госбюджета 13,7 млн манатов на строительство автодороги в направлении Иранской границы.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Автодорога Алят-Астара-госграница с Иранской Исламской Республикой (143 км)-Машлыг-Союдлу-Казымабад-Геётепе-Привольное-Агдаш-Сойугбулаг соединяет 15 населенных пунктов, в которых проживают 42 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Ф.Исазаде