ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги до границы с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» (ГААД) из госбюджета 13,7 млн манатов на строительство автодороги в направлении Иранской границы.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Автодорога Алят-Астара-госграница с Иранской Исламской Республикой (143 км)-Машлыг-Союдлу-Казымабад-Геётепе-Привольное-Агдаш-Сойугбулаг соединяет 15 населенных пунктов, в которых проживают 42 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Ф.Исазаде
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