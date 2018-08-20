Алиев выразил соболезнования индийскому коллеге в связи с разрушительными наводнениями в штате Керала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования своему индийскому коллеге Раму Натху Ковинду в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными наводнениями в штате Керала, сообщает сайт главы государства.
«Весть о многочисленных человеческих жертвах глубоко огорчила меня»,- говорится в телеграмме соболезнования И.Алиева.
Президент выразил соболезнование всему индийскому народу от своего имени и от имени азербайджанского народа. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате стихийного бедствия.
Ф.Исазаде
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