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Внешняя политика 20.08.2018 19:10

Алиев выразил соболезнования индийскому коллеге в связи с разрушительными наводнениями в штате Керала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования своему индийскому коллеге Раму Натху Ковинду в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными наводнениями в штате Керала, сообщает сайт главы государства.

«Весть о многочисленных человеческих жертвах глубоко огорчила меня»,- говорится в телеграмме соболезнования И.Алиева.

Президент выразил соболезнование всему индийскому народу от своего имени и от имени азербайджанского народа. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате стихийного бедствия.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНДИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]