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Социум 20.08.2018 19:27

Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам.

«Верю, что этот благословенный праздник повысит силу героизма и самоотверженности нашего народа во имя прогресса независимого Азербайджана, еще больше усилит гражданский мир и национально-нравственную солидарность в нашей стране», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованном на официальном сайте главы государства.

И.Алиев отметил, что азербайджанский народ, отличающийся привязанностью к прогрессивным исламским ценностям, испокон веков, даже в самые сложные периоды, хранил праздник Гурбан как один из своих самых дорогих дней.

«С удовлетворением хочу отметить, что каждый такой праздник в нашем обществе превращается в торжество доброты, единства и равенства, преданности Родине и национальной государственности», - подчеркнул И.Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]