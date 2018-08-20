Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам.
«Верю, что этот благословенный праздник повысит силу героизма и самоотверженности нашего народа во имя прогресса независимого Азербайджана, еще больше усилит гражданский мир и национально-нравственную солидарность в нашей стране», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованном на официальном сайте главы государства.
И.Алиев отметил, что азербайджанский народ, отличающийся привязанностью к прогрессивным исламским ценностям, испокон веков, даже в самые сложные периоды, хранил праздник Гурбан как один из своих самых дорогих дней.
«С удовлетворением хочу отметить, что каждый такой праздник в нашем обществе превращается в торжество доброты, единства и равенства, преданности Родине и национальной государственности», - подчеркнул И.Алиев.
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