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Регион 20.08.2018 19:30

В Турции задержали одного человека в связи с обстрелом посольства США в Анкаре

В Турции задержали одного человека в рамках расследования обстрела американского посольства в Анкаре, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на управление безопасности Акары.

"В Турции произведено первое задержание в рамках расследования дела об обстреле посольства США в Анкаре", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Задержание произведено в Анкаре, имя задержанного не разглашается. Других подробностей задержания агентство не приводит.

Утром в понедельник неизвестные обстреляли посольство США в Турции. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что инцидент является неприкрытой провокацией. Он добавил, что сотрудники всех дипломатических миссий в Турции находятся под усиленной защитой турецкого государства.

Наблюдатели отмечают, что инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ОБСТРЕЛ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]