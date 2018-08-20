В Турции задержали одного человека в связи с обстрелом посольства США в Анкаре

В Турции задержали одного человека в рамках расследования обстрела американского посольства в Анкаре, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на управление безопасности Акары.

"В Турции произведено первое задержание в рамках расследования дела об обстреле посольства США в Анкаре", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Задержание произведено в Анкаре, имя задержанного не разглашается. Других подробностей задержания агентство не приводит.

Утром в понедельник неизвестные обстреляли посольство США в Турции. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что инцидент является неприкрытой провокацией. Он добавил, что сотрудники всех дипломатических миссий в Турции находятся под усиленной защитой турецкого государства.

Наблюдатели отмечают, что инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.