В Турции задержали одного человека в связи с обстрелом посольства США в Анкаре

В Турции задержали одного человека в рамках расследования обстрела американского посольства в Анкаре, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на управление безопасности Акары.
"В Турции произведено первое задержание в рамках расследования дела об обстреле посольства США в Анкаре", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Задержание произведено в Анкаре, имя задержанного не разглашается. Других подробностей задержания агентство не приводит.
Утром в понедельник неизвестные обстреляли посольство США в Турции. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что инцидент является неприкрытой провокацией. Он добавил, что сотрудники всех дипломатических миссий в Турции находятся под усиленной защитой турецкого государства.
Наблюдатели отмечают, что инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.
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