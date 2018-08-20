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Дальнее зарубежье 20.08.2018 19:40

Прокуратура Италии не возражает против сноса остатков моста в Генуе

Прокуратура Генуи готова разрешить снос остатков разрушенного моста при наличии конкретной опасности, сообщает в понедельник агентство АНСА.

Речь идет о части моста, расположенной над зданиями по улице Порро, откуда ранее были эвакуированы жители.

17 августа прокуратура наложила запрет на использование оставшихся конструкций моста и его обломков. Как писала газета "Стампа" со ссылкой на прокуратуру, это было сделано, чтобы "заморозить место преступления" и позволить перемещать обломки моста в место, где с ними смогут ознакомиться следователи.

В понедельник 11 семей, эвакуированных из домов вблизи обрушившегося моста, переселят в новое жилье. В течение нескольких недель новое жилье получат еще 40 семей.

В результате обрушения моста в Генуе погибли 43 человека, 16 получили ранения, по данным СМИ двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Операции по поиску и спасению жертв обрушения прекращены. В понедельник также были приостановлены работы по разбору личных вещей из эвакуированных зданий. Это было сделано после того, как работающие на месте происшествия пожарные услышали скрипы в районе одной из оставшихся опор моста.

Основными возможными причинами обрушения моста называют его конструктивные недостатки и его плохое обслуживание.

Источники агентства отмечают, что следствие, изучая вероятные причины происшествия, обратило внимание на мостовой кран, который мог увеличить вес моста, что "могло способствовать оседанию части моста".

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Тэги: ИТАЛИЯ, ГЕНУЯ, МОСТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]