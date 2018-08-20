Азербайджан импортирует 20 тыс. жертвенных животных на Гурбан-байрам

Азербайджан в связи с праздником Гурбан-байрам импортирует 20 тыс. голов жертвенных животных из соседних государств, в частности из Грузии, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
Министерство сельского хозяйства 21-23 августа организует с Агентством продовольственной безопасности в 32 пунктах в Баку и регионах республики ярмарки-продажи жертвенных животных.
«В целом, предусматривается продажа 35 тыс. голов жертвенных животных. 20 тыс. голов животных, предусмотренных для продажи, будут завезены из соседних государств, в частности из Грузии»,- говорится в сообщении Минсельхоза.
Согласно сообщению, азербайджанские фермеры выставят на продажу 13 тыс. голов животных, 1-1,5 тыс. голов животных будут выставлены на продажу из хозяйств Минсельхоза.
Ф.Исазаде
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