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Религия 20.08.2018 19:38

Азербайджан импортирует 20 тыс. жертвенных животных на Гурбан-байрам

Азербайджан в связи с праздником Гурбан-байрам импортирует 20 тыс. голов жертвенных животных из соседних государств, в частности из Грузии, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

Министерство сельского хозяйства 21-23 августа организует с Агентством продовольственной безопасности в 32 пунктах в Баку и регионах республики ярмарки-продажи жертвенных животных.

«В целом, предусматривается продажа 35 тыс. голов жертвенных животных. 20 тыс. голов животных, предусмотренных для продажи, будут завезены из соседних государств, в частности из Грузии»,- говорится в сообщении Минсельхоза.

Согласно сообщению, азербайджанские фермеры выставят на продажу 13 тыс. голов животных, 1-1,5 тыс. голов животных будут выставлены на продажу из хозяйств Минсельхоза.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГУРБАН, ЖИВОТНЫЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]