Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0253 GBR   2.1665 TRY   0.2835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.91 Brent   71.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 29° Завтра 22° 31° 23 Авг 22° 31° 24 Авг 21° 29°

ТЭК 20.08.2018 21:50

PDVSA согласилась выплатить ConocoPhillips $2 млрд за национализацию активов в Венесуэле

ConocoPhillips заключила мировое соглашение с государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) по делу о выплате в адрес американской НК $2 млрд за национализацию месторождений Hamaca и Petrozuata в Венесуэле.

Согласно сообщению ConocoPhillips, PDVSA согласилась признать апрельское решение международного арбитража и внести первоначальные платежи на общую сумму около $500 млн в течение 90 дней с момента подписания. Платежи должны осуществляться ежеквартально в течение 4,5 лет.

В результате урегулирования ConocoPhillips приостановит свои правоприменительные действия, в том числе по отношению к активам в Карибском бассейне, которые компания хотела получить в качестве компенсации в рамках дела.

"ConocoPhillips обеспечила, чтобы урегулирование дела соответствовало всем нормативным требованиям США, включая любые применимые санкции, введенные США против Венесуэлы", - отмечается в сообщении американской компании.

Кроме того, в настоящее время ConocoPhillips проводит отдельное и независимое судебное разбирательство против правительства Венесуэлы перед трибуналом при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID). Трибунал уже признал нарушение Венесуэлой международного права. В настоящее время ведется работа по определению суммы компенсации в адрес ConocoPhillips.

В 2007 году активы иностранных нефтяных компаний подверглись национализации в Венесуэле. ExxonMobil и ConocoPhillips вынуждали войти в СП в качестве миноритарных партнеров по проектам в стране, однако американские компании отказались от участия в сделке и обратились в международный арбитраж. В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить $1,6 млрд. 25 апреля 2018 года международный арбитраж постановил взыскать с PDVSA в пользу ConocoPhillips $2,4 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, КОМПАНИИ, СУД


Похожие новости


Трамп призвал лидера Венесуэлы восстановить в стране демократию Вице-президент США назвал "обманом" президентские выборы в Венесуэле В госдепе США не признают венесуэльских выборов Мадуро предложил Трампу назначить время и место для двусторонних переговоров Госдеп США осудил заявление президента Венесуэлы об участии оппозиции в выборах США и Аргентина намерены способствовать "восстановлению демократии" в Венесуэле - Белый дом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]