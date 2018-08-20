PDVSA согласилась выплатить ConocoPhillips $2 млрд за национализацию активов в Венесуэле

ConocoPhillips заключила мировое соглашение с государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) по делу о выплате в адрес американской НК $2 млрд за национализацию месторождений Hamaca и Petrozuata в Венесуэле.

Согласно сообщению ConocoPhillips, PDVSA согласилась признать апрельское решение международного арбитража и внести первоначальные платежи на общую сумму около $500 млн в течение 90 дней с момента подписания. Платежи должны осуществляться ежеквартально в течение 4,5 лет.

В результате урегулирования ConocoPhillips приостановит свои правоприменительные действия, в том числе по отношению к активам в Карибском бассейне, которые компания хотела получить в качестве компенсации в рамках дела.

"ConocoPhillips обеспечила, чтобы урегулирование дела соответствовало всем нормативным требованиям США, включая любые применимые санкции, введенные США против Венесуэлы", - отмечается в сообщении американской компании.

Кроме того, в настоящее время ConocoPhillips проводит отдельное и независимое судебное разбирательство против правительства Венесуэлы перед трибуналом при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID). Трибунал уже признал нарушение Венесуэлой международного права. В настоящее время ведется работа по определению суммы компенсации в адрес ConocoPhillips.

В 2007 году активы иностранных нефтяных компаний подверглись национализации в Венесуэле. ExxonMobil и ConocoPhillips вынуждали войти в СП в качестве миноритарных партнеров по проектам в стране, однако американские компании отказались от участия в сделке и обратились в международный арбитраж. В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить $1,6 млрд. 25 апреля 2018 года международный арбитраж постановил взыскать с PDVSA в пользу ConocoPhillips $2,4 млрд.