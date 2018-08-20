PDVSA согласилась выплатить ConocoPhillips $2 млрд за национализацию активов в Венесуэле

ConocoPhillips заключила мировое соглашение с государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) по делу о выплате в адрес американской НК $2 млрд за национализацию месторождений Hamaca и Petrozuata в Венесуэле.
Согласно сообщению ConocoPhillips, PDVSA согласилась признать апрельское решение международного арбитража и внести первоначальные платежи на общую сумму около $500 млн в течение 90 дней с момента подписания. Платежи должны осуществляться ежеквартально в течение 4,5 лет.
В результате урегулирования ConocoPhillips приостановит свои правоприменительные действия, в том числе по отношению к активам в Карибском бассейне, которые компания хотела получить в качестве компенсации в рамках дела.
"ConocoPhillips обеспечила, чтобы урегулирование дела соответствовало всем нормативным требованиям США, включая любые применимые санкции, введенные США против Венесуэлы", - отмечается в сообщении американской компании.
Кроме того, в настоящее время ConocoPhillips проводит отдельное и независимое судебное разбирательство против правительства Венесуэлы перед трибуналом при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID). Трибунал уже признал нарушение Венесуэлой международного права. В настоящее время ведется работа по определению суммы компенсации в адрес ConocoPhillips.
В 2007 году активы иностранных нефтяных компаний подверглись национализации в Венесуэле. ExxonMobil и ConocoPhillips вынуждали войти в СП в качестве миноритарных партнеров по проектам в стране, однако американские компании отказались от участия в сделке и обратились в международный арбитраж. В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить $1,6 млрд. 25 апреля 2018 года международный арбитраж постановил взыскать с PDVSA в пользу ConocoPhillips $2,4 млрд.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 79 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев выразил соболезнования индийскому коллеге в связи с разрушительными наводнениями в штате Керала
ГААД получит 13,7 млн манатов на строительство автодороги до границы с Ираном
Азербайджан импортирует 20 тыс. жертвенных животных на Гурбан-байрам
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам
Пекин установил рекорд по пассажироперевозкам на рельсовом транспорте за сутки
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Компания Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы в Конгресс
Отбывающий срок экс-президент Бразилии Лула да Силва оказался самым популярным претендентом на пост главы государства - СМИ
Талибы приедут в сентябре на московскую встречу по Афганистану - СМИ
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) расширяет банкоматную сеть
Молодые азербайджанцы отправились в культурно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений