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Дальнее зарубежье 20.08.2018 19:53

Около 15 человек погибли в Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации полиции

В Бразилии в ходе операции полиции по задержанию членов организованной преступной группировки в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает в понедельник газета Folha de S.Paulo.

К полицейской операции, направленной на борьбу с наркоторговлей, в фавелах в окрестностях в Рио-де-Жанейро были подключены военные, всего в операции приняли участие 4,2 тыс. военнослужащих.

Последние полгода вопросами безопасности в Рио-де-Жанейро в связи с ростом уровня преступности занимается, в частности, военная полиция Бразилии.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]