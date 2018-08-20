Отбывающий срок экс-президент Бразилии Лула да Силва оказался самым популярным претендентом на пост главы государства - СМИ

Отбывающий тюремный срок за коррупцию бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам опроса заручился поддержкой 37,3% респондентов в преддверии всеобщих выборов, пишет в понедельник газета "Фолья ди Сан-Паулу".
Несмотря на то, что решение по участию его кандидатуры в президентских выборах еще не принято, Лула да Силва сохраняет большой отрыв от соперника Жаира Болсонару, который получил поддержку 18,3%. Кандидат от "зеленых" Марина Силва занимает третью строчку с 5,6%.
В случае, если Лулу да Силву не допустят к участию в выборах, 17,3% его сторонников проголосуют за бывшего мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада, который сейчас зарегистрирован как кандидат в вице-президенты в одном списке с Лулой да Силвой. Еще 11,9% готовы в этом случае отдать свои голоса М.Силве, 6,2% Ж.Болсонару, а остальные будут голосовать за других кандидатов.
На прошлой неделе Партия трудящихся Бразилии, основателем которой является Лула да Силва, в последний день регистрации на всеобщие выборы, запланированные в октябре, подала документы о выдвижении его кандидатуры. Согласно бразильскому законодательству, Лула да Силва не может принимать участие в выборах из-за его приговора, однако последнее слово по этому вопросу остается за Высшим избирательным судом.
Опрос был проведен среди свыше 2 тыс. человек в период с 15 по 18 августа.
Всеобщие выборы в Бразилии запланированы на 7 октября 2018 года.
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