До 11 человек выросло число погибших в результате паводка в итальянской Калабрии

Число жертв паводка в национальном парке итальянского региона Калабрия на юге страны увеличилось до 11 человек, сообщает во вторник газета "Коррьере дела сера".

Еще пятеро до сих пор считаются пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Кроме того, около десяти человек получили травмы, часть из них отправлена в больницы на вертолете.

Ранее поступали данные о восьми погибших.

Уровень воды в горной реке национального парка Поллино повысился из-за сильных дождей. В момент происшествия в ущелье в парке находилось три туристические группы, занимавшиеся рафтингом.