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Происшествия 21.08.2018 11:00

Один человек скончался, 25 госпитализированы после пищевого отравления в подмосковном строительном городке

Один человек скончался, еще 25 человек отправлены в больницу после пищевого отравления в Московской области, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.

"По предварительной информации, вечером в понедельник произошло массовое отравление пищей в строительном городке в Котельниках", - сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие - граждане стран СНГ, добавил источник.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, СТРОИТЕЛИ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]