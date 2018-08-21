Один человек скончался, 25 госпитализированы после пищевого отравления в подмосковном строительном городке

Один человек скончался, еще 25 человек отправлены в больницу после пищевого отравления в Московской области, сообщил "Интерфаксу" во вторник осведомленный источник.
"По предварительной информации, вечером в понедельник произошло массовое отравление пищей в строительном городке в Котельниках", - сказал собеседник агентства.
Все пострадавшие - граждане стран СНГ, добавил источник.
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