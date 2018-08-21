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Дальнее зарубежье 21.08.2018 11:41

Власти Италии намерены оштрафовать компанию-оператора обрушившегося в Генуе моста

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник заявил, что итальянские власти планируют оштрафовать компанию Atlantia, которая является оператором рухнувшего в Генуе моста, сообщает газета "Коррьере делла сера".

"Документ (о штрафах в отношении Atlantia - ИФ) у меня в портфеле, он находится со мной последние несколько дней", - сообщил председатель итальянского правительства.

Он подчеркнул, что компания уже выделила 500 млн евро семьям жертв и пострадавших в результате катастрофы, однако, по мнению Дж.Конте, это "весьма умеренная сумма".

"Они могли бы в четыре или даже в пять раз увеличить ее", - считает он.

Дж.Конте добавил, что Рим уже получил предложения от ряда компаний по реконструкции моста.

Днем 14 августа в Генуе обрушился пролет моста высотой около 100 метров. В результате обрушения погибли 43 человека, 16 получили ранения. По обрушившемуся мосту проходила оживленная автомобильная трасса A10, пролегающая по итальянскому региону Лигурия, а потом переходящая во французскую трассу A8.

На данный момент следствие проводит проверки и выясняет причины катастрофы.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МОСТ, КОМПАНИЯ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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