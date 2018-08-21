На индонезийском острове Ломбок продолжаются подземные толчки, почти полмиллиона жителей покинули свои жилища

Власти и гуманитарные организации Индонезии мобилизуют силы для оказания помощи пострадавшим в результате очередного землетрясения в районе острова Ломбок, сообщает во вторник сингапурское издание "Стрейтс таймс".
По последним данным, новое землетрясение на Ломбоке в воскресенье унесло жизни не менее 10 человек. Вместе с тем, как заявил журналистам представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям, "число жертв продолжает расти, афтершоки продолжаются".
Он сообщил, что власти активизируют усилия по восстановлению разрушенных домов, больниц и школ.
В экстренных службах озабочены тем, что сохраняется нехватка продовольствия, питьевой воды и укрытий для более чем 430 тыс. лиц, вынужденных покинуть свои дома.
По данным "Стрейтс таймс", стоимость восстановления разрушенных объектов в этом регионе составит около $480 млн.
СМИ напоминают, что 29 июля и 5 августа на Ломбоке также происходили сильные землетрясения, причем землетрясение 5 августа привело к гибели не более 480 человек.
Индонезия находится в сейсмически опасной зоне - в так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. В нем происходит множество землетрясений и извержений вулканов.
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