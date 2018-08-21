В полиции Армении объясняют рост числа регистрируемых в стране преступлений повышением доверия граждан к ведомству

Число зарегистрированных в Армении преступлений с 10 мая увеличилось более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил начальник штаба полиции Армен Гукасян, представляя во вторник результаты первых 100 дней работы нового главы ведомства Валерия Осипяна.

"В Армении число зарегистрированных преступлений с 10 мая по 20 августа по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 12,3%. (. . .) За указанный период в полицию поступило более 13 тысяч сообщений о преступлении. В тот же период 2017 года этот показатель не достигал и 10 тысяч", - сказал он.

"Это обусловлено повышением доверия граждан к полиции. Граждане больше не избегают посещения полиции", - отметил А.Гукасян.