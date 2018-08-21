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Регион 21.08.2018 12:21

В полиции Армении объясняют рост числа регистрируемых в стране преступлений повышением доверия граждан к ведомству

Число зарегистрированных в Армении преступлений с 10 мая увеличилось более чем на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил начальник штаба полиции Армен Гукасян, представляя во вторник результаты первых 100 дней работы нового главы ведомства Валерия Осипяна.

"В Армении число зарегистрированных преступлений с 10 мая по 20 августа по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 12,3%. (. . .) За указанный период в полицию поступило более 13 тысяч сообщений о преступлении. В тот же период 2017 года этот показатель не достигал и 10 тысяч", - сказал он.

"Это обусловлено повышением доверия граждан к полиции. Граждане больше не избегают посещения полиции", - отметил А.Гукасян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]