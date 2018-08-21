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Дальнее зарубежье 21.08.2018 12:43

Более 1 млн человек размещены в лагерях для пострадавших в результате наводнения в Индии

Более 1 млн человек находятся во временных лагерях для пострадавших в результате сильного наводнения на юге Индии, сообщает во вторник газета "Хиндустан таймс".

Среди этих людей - около 180 тыс. детей возрастом до 16 лет.

Всего на территории наиболее пострадавшего от паводков индийского штата Керала организовали более 3 тыс. подобных лагерей.

Между тем, в Керале наблюдаются серьезные проблемы с запасами еды, питьевой воды и медикаментов.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений на юге Индии из-за рекордно сильных муссонных ливней достигло почти 400 человек.

Штат Керала расположен на юго-западе Индии, он славится пляжами с раскидистыми пальмами и широкими чайными плантациями. Ежегодно Керала страдает от проливных дождей и наводнений, однако в этом году ущерб от наводнений несравним с предыдущими, отмечают местные СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНДИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]