Более 1 млн человек размещены в лагерях для пострадавших в результате наводнения в Индии

Более 1 млн человек находятся во временных лагерях для пострадавших в результате сильного наводнения на юге Индии, сообщает во вторник газета "Хиндустан таймс".

Среди этих людей - около 180 тыс. детей возрастом до 16 лет.

Всего на территории наиболее пострадавшего от паводков индийского штата Керала организовали более 3 тыс. подобных лагерей.

Между тем, в Керале наблюдаются серьезные проблемы с запасами еды, питьевой воды и медикаментов.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений на юге Индии из-за рекордно сильных муссонных ливней достигло почти 400 человек.

Штат Керала расположен на юго-западе Индии, он славится пляжами с раскидистыми пальмами и широкими чайными плантациями. Ежегодно Керала страдает от проливных дождей и наводнений, однако в этом году ущерб от наводнений несравним с предыдущими, отмечают местные СМИ.