Беларусь и Азербайджан проанализируют состояние двустороннего военного сотрудничества

Делегация Вооруженных сил Азербайджана во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Наджмаддином Садыковым посещает Беларусь 21-24 августа с официальным визитом, сообщила пресс-служба Минобороны.
"В рамках визита запланированы переговоры в составе делегаций между начальниками генеральных штабов Беларуси и Азербайджана, а также встреча министра обороны Беларуси с главой азербайджанской делегации", - отметили в Минобороны Беларуси.
По информации ведомства, белорусская и азербайджанская стороны проанализируют состояние двустороннего военного сотрудничества, а также наметят перспективные направления дальнейшего взаимодействия.
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