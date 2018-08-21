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Оборона 21.08.2018 12:16

Беларусь и Азербайджан проанализируют состояние двустороннего военного сотрудничества

Делегация Вооруженных сил Азербайджана во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Наджмаддином Садыковым посещает Беларусь 21-24 августа с официальным визитом, сообщила пресс-служба Минобороны.

"В рамках визита запланированы переговоры в составе делегаций между начальниками генеральных штабов Беларуси и Азербайджана, а также встреча министра обороны Беларуси с главой азербайджанской делегации", - отметили в Минобороны Беларуси.

По информации ведомства, белорусская и азербайджанская стороны проанализируют состояние двустороннего военного сотрудничества, а также наметят перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ОТНОШЕНИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]