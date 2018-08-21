Беларусь и Азербайджан проанализируют состояние двустороннего военного сотрудничества

Делегация Вооруженных сил Азербайджана во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Наджмаддином Садыковым посещает Беларусь 21-24 августа с официальным визитом, сообщила пресс-служба Минобороны.

"В рамках визита запланированы переговоры в составе делегаций между начальниками генеральных штабов Беларуси и Азербайджана, а также встреча министра обороны Беларуси с главой азербайджанской делегации", - отметили в Минобороны Беларуси.

По информации ведомства, белорусская и азербайджанская стороны проанализируют состояние двустороннего военного сотрудничества, а также наметят перспективные направления дальнейшего взаимодействия.