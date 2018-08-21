ЗАО «AzerGold» отбирает подрядчика по установке программного обеспечения по геологии и горнорудной инженерии (3D моделирование), отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 200 манатов.
В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимым опытом, профессионализмом, техническими и финансовыми возможностями.
Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 4 октября 2018 года.
Тендерная процедура состоится 5 октября.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Б.Рустамбеков
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